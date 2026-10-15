Разведка США пригрозила посольству Украины: в The Washington Post назвали требование Америки

США пригрозили остановить обмен разведданными из Украины из-за НПЗ — WP / © Associated Press

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Соединенные Штаты пригрозили Украине немедленным прекращением обмена разведданными в случае новых атак на российские энергетические объекты. Соответствующее предупреждение получило украинское посольство в Вашингтоне

Об этом сообщает The Washington Post.

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В издании обратили внимание на противоречивость заявлений из Украины о получении или неполучении разведданных из США. В WP считают, что противоречие и путаница вокруг нехватки разведывательных данных, похоже, возникли из-за закулисных угроз американских чиновников, предупреждающих Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, иначе она рискует быть отрезанной от критически важного американского оружия и разведывательных данных.

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По информации источников издания, США в понедельник пригрозили скрывать разведывательные данные от Украины.

Представители разведки США предупредили посольство Украины в Вашингтоне, что если по российским энергетическим объектам будут нанесены новые удары, США немедленно прекратят любой обмен разведывательной информацией. По словам источника, разведывательная деятельность США не была прекращена, по крайней мере, не полностью, но угроза остается.

«Предупреждения были настолько масштабными, что каждый [чиновник], чья фамилия звучала украиноязычно, получил звонок», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Во вторичном интервью Зеленский подтвердил, что украинские военные получали предупреждения и угрозы обмена разведывательными данными, но на эти угрозы еще не были приняты меры.

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Трамп также заявил журналистам во вторник, что обмен разведывательными данными будет продолжаться. «Мы помогаем им и мы делимся разведывательными данными. Мы хотим, чтобы война закончилась», — сказал он.

Дипломат ЕС, работающий в Киеве, сообщил The Washington Post, что якобы: «Зеленский заинтересован в том, чтобы предположить, что разведывательная информация была остановлена — антиамериканское крыло вокруг Зеленского продвигает этот нарратив, — но я также могу представить, что Трамп стремится давить на Зеленского. На мой взгляд, оба сценария возможны».

Разведданных от США может не быть: последние новости

Напомним, что поздно вечером, 13 октября, в Киеве прогремели взрывы сразу после объявления воздушной тревоги. Из-за этого в Деснянском районе было попадание в девятиэтажное здание.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил ТСН.ua, что предупреждения о пусках баллистики по Киеву от западных партнеров снова не было.

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12 октября в Киеве взрывы также прогремели еще до объявления воздушной тревоги, поэтому в Сети встревожились, может ли это свидетельствовать, что США перестали предоставлять Украине разведданные, как предупреждали в СМИ и нардепы.

Во время визита в Британию Зеленский заявил, что его изменили, и раскритиковал Трампа.

14 октября компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink, распространяющихся на «военный пакет» услуг StarShield. Сергей Стерненко сообщил, что связь начала исчезать на терминалах во время движения на большой скорости, из-за чего был сорван ряд важных миссий.

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