Разведка США сообщила о планах России стянуть к границам Украины в два раза больше войск, чем весной – СМИ

Разведка США сообщила о планах России стянуть к границам Украины в два раза больше войск, чем весной – СМИ

Возможное вторжение может произойти в начале следующего года.

Ради наступления против Украины Россия может стянуть к границам до 175 тысяч своих военных.

Об этом пишет издание axios.com со ссылкой на слова неназванного чиновника администрации президента США, что, соответственно, ссылается на данные американской разведки.

Чиновник отметил, что масштабы стягивания российской армии будут "в два раза больше, чем мы видели прошлой весной во время быстрого наращивания российских войск возле границ Украины".

"Планы предусматривают широкое перемещение 100 батальонных тактических групп из примерно 175 тыс. личного состава вместе с бронетехникой, артиллерией и техникой. По нашим оценкам, половина этих подразделений уже находится вблизи границ Украины", — заявил чиновник.

В то же время американская разведка констатирует, что "представители российского влияния и СМИ начали наращивать контент, порочащий Украину и НАТО".

Журналист axios.com пишет, что "Путин уже достиг значительного возвращения инвестиций в свою дорогостоящую общеправительственную операцию по подготовке к вторжению. Он вызвал внутри Украины состояние паники, дестабилизировал и без того политически ослабленного президента Украины Владимира Зеленского и заставил Запад пытаться выяснить, как его (Путина – ред.) сдержать – и стоит ли наконец предложить Путину уступки относительно украинской территории".

Чиновник из администрации президента США также отметил, что вторжение России в Украину возможно в начале 2022 года. Это подтверждают как спутниковые снимки перемещения российской армии, так и скрытые заявления и риторика российских чиновников и пропагандистских СМИ.

Напомним, раньше издание The Washington Post сообщило о том, что американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих. В документе, включающем спутниковые фотографии, видно, что российские войска сосредотачиваются в четырех местах. Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также вновь прибывшие на место дислокации танки и артиллерию.

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