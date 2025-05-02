Разведка США указывает, что Путин начал менять цели войны против Украины — CNN

Диактатор Путин / © Associated Press

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Кремлевский диктатор Путин мог изменить свое внимание в отношении войны против Украины в более краткосрочные цели.

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на новые данные разведки.

Источники сообщают, что диктатор акцентирует внимание на укреплении контроля над уже захваченными территориями Украины и стимулировании российской экономики, истощенной войной и санкциями.

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Данные разведки указывают, что ранее Путин считал, что ситуация в войне складывается в его пользу, и у него достаточно ресурсов, чтобы проводить затяжную войну и захватить всю Украину.

Новые уточнения приоритетов Путина сыграли на вере президента США Дональда Трампа и его команды, которые думают, что теперь диктатор может быть более склонен к заключению мирного соглашения, чем проводить дальнейшую войну.

Однако в руководстве США существует определенный скепсис по отношению к Путину и его утверждениям, что он выступает за заключение мирного соглашения. Также есть мнение, что даже если Россия согласится заключить мирное соглашение, позже может попытаться возобновить военные действия, что захватить новые территории Украины.

"Я думаю, что он, возможно, думает... о том, какая разумная цель может быть поставлена в ближайшей перспективе", - сказал журналистам представитель разведки.

Администрация Трампа оказывает давление на Кремль, угрожая новыми санкциями, что ставит Кремль в потенциально затруднительное положение. Также в ходе переговоров стороны могли уделить особое внимание потенциалу инвестиций между США и Россией в случае войны.

«Все это действительно зависит от того, что США готовы предложить, чтобы он мог не просто заявить о победе внутри страны, но и действительно почувствовать, что он достиг чего-то, что стоит значительной паузы, а затем, возможно, возобновить борьбу в какой-то момент позже», — заявил чиновник.

Также источник сообщил, что диктатор Путин постоянно упоминает об «историческом происхождении русского народа», что указывает на стремление захватить большую часть территорий Украины, «по крайней мере, те ее части, которые, по мнению Путина, являются колыбелью русской цивилизации».

Европейский чиновник рассказал, что Москва готова «подыгрывать» США и ограничить свои непосредственные цели для улучшения отношений с Вашингтоном. Однако страна "явно не отказалась от своих максималистских военных целей".

"(Кремль надеется, что улучшение отношений - ред.) обратит внимание после тактической паузы, и тогда они смогут использовать сочетание военных, экономических, информационных и политических инструментов для достижения всех целей Путина в Украине и за ее пределами", - сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф вызвал беспокойство среди членов администрации из-за своего подхода к переговорам с Владимиром Путиным .

Мы ранее информировали, что Украина подтвердила готовность к мирным переговорам в любом формате. Обсуждение мирного соглашения может начаться, как только Россия согласится на прекращение огня по меньшей мере на 30 дней .