Разведка видит все: Зеленский раскрыл реальное состояние экономики РФ

Зеленский заявил об экономическом падении РФ

Реклама

После первого квартала 2026 года российская экономика демонстрирует признаки существенного падения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, получив данные разведок.

«ГУР и Служба внешней разведки Украины основательно доложили о состоянии экономики и социальных процессов в России после первого квартала этого года: фиксируем существенное ухудшение ключевых показателей и заметные российские экспортные потери», — сообщил глава государства.

Реклама

По его словам, несмотря на попытки Кремля использовать войну в Иране, чтобы удержать финансовую стабильность и заработать дополнительные средства для войны с Украиной, реальные результаты для России негативные.

«В частности, наши дальнобойные санкции на это работают», — добавил Зеленский, намекая на дальнобойные удары дронов вглубь России.

Напомним, что за последние дни Силы обороны нанесли ряд массированных ударов по РФ. Так, россиян заливает «нефтяным дождем» после атак по НПЗ в Туапсе в Краснодарском крае на побережье Черного моря.

По данным президента Владимира Зеленского, благодаря «дальнобойным санкциям» Украина только за март нанесла российскому нефтяному сектору ущерб в 2,3 млрд долларов.

Реклама

Новости партнеров