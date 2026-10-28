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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Развернитесь, пока еще есть время": сенатор США требует остановить поставки российского дизеля

В США заявили о незаконности импорта российского дизеля. Сенатор требует развернуть танкеры.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Ричард Блюменталь

Ричард Блюменталь / © Associated Press

Сенатор США Ричард Блюменталь призвал судоходные компании развернуть танкеры с российским дизелем. Он подчеркнул, что ввоз этого горючего в Америку является незаконным.

Об этом сенатор от Демократической партии сообщил в соцсети Х.

Законодатель обратился к морским перевозчикам, чей флот задействован в доставке российского горючего в американские порты.

«Измените курс, пока есть время», — подчеркнул он.

В частности, сенатор направил письмо руководителю греческой компании EASTMED Атанасиосу Мартиносу по поводу танкера Agioi Fanendes. Судно под флагом Мальты вышло из российского порта 22 октября почти с 40 тысяч тонн дизеля и должно прибыть в порт Нью-Йорка и Нью-Джерси 7 ноября.

Сенатор требует от компании до 31 октября предоставить данные обо всех участниках сделки: продавца, покупателя, фрахтователя, страховщика, оператора терминала и дистрибьютора. Кроме того, он просит уточнить, получала ли компания какие-либо указания от Минфина США.

Блюменталь подчеркнул, что разгрузка этого горючего нарушает закон 2022 года Ending Importation of Russian Oil Act. По его словам, генеральная лицензия № 135 от Минфина США не может отменить запрет, установленный законодательным органом.

«Президент, возможно, выдал лицензию для содействия этой операции, но только Конгресс может сделать ее юридически действующей», — заявил Блюменталь.

Политик подытожил, что никакие лицензии не освободят компании от ответственности за нарушение закона.

«Развернитесь, пока есть время. Если вы доставите дизель, вы нарушите совершенно однозначный закон, принятый в 2022 году, запрещающий импорт российского горючего. Ни один президент не может единолично упразднить закон», — отметил сенатор.

Дизельное соглашение Трампа и Путина — последние новости

Напомним, три танкера с примерно 140 тысячами тонн российского дизеля направляются в США в рамках договоренности Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Среди них судно Leruo, которое находится под санкциями ЕС, Великобритании и Канады.

Ранее ТСН.ua писал, что дизельное соглашение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызвало критику как в Украине, так и в США. В Вашингтоне группа сенаторов от обеих партий подвергла сомнению законность договоренности, ссылаясь на принятый в 2022 году запрет на импорт российской нефти.

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