Развитие флота и энергетические проекты: Зеленский рассказал о финансовых договоренностях с Джонсоном

Объем торговли между Украиной и Великобританией вырос на 60%, сообщил Зеленский.
Великобритания выделит 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на строительство украинского флота и почти 2 миллиарда фунтов стерлингов на общие энергетические и инфраструктурные проекты.
Об этом 1 февраля в ходе совместного брифинга президента Украины и премьер-министра Великобритании сообщил Владимир Зеленский.
"Ценим содействие и практическую помощь со стороны Великобритании. Это — 1,7 миллиарда фунтов стерлингов для военно-морского флота Украины, построение современных украинских военно-морских баз, пакет безопасности и вооружения. Кроме этого, мы договорились о совместных действиях для обеспечения мира, безопасности, стабильности в Черноморском регионе и активизацию взаимодействий в сфере киберзащиты и кибербезопасности. В позапрошлом году мы подписали соглашение о сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве. Оно успешно работает, что доказывает рост объема нашей двусторонней торговли на 60%", — отметил президент.
Также Великобритания выделила средства на реализацию совместных с Украиной инфраструктурных и энергетических проектов.
"Помимо средств для ВМФ Украины, Великобритания выделяет почти 2 млрд фунтов стерлингов на реализацию общих с Украиной конкретных и взаимовыгодных проектов в других сферах, в частности, в инфраструктуре и энергетике", – рассказал Владимир Зеленский.
Напомним:
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 1 февраля прилетел в Украину с официальным визитом. В рамках визита он уже начал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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