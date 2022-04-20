"Развитие максимальной скорости в присоединении к ЕС": Зеленский поговорил с председателем Евросовета о евроинтеграции

"Развитие максимальной скорости в присоединении к ЕС": Зеленский поговорил с председателем Евросовета о евроинтеграции

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем евроинтеграцию государства.

Глава государства отметил, что видит со стороны всех друзей в Евросоюзе помощь в максимальном движении Украины в ЕС.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении 20 апреля.

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"Вторая большая тема переговоров – это наше движение в европейской интеграции. Именно сейчас этот исторический момент, когда мы можем развить максимальную скорость в присоединении к Евросоюзу", – сказал президент Украины.

"Мы уже доказали, что украинские государственные и общественные институции достаточно эффективны, чтобы выдержать даже испытание войной. Мы уже делаем для защиты свободы на европейском континенте и столько, сколько другим народам не приходилось сделать", — отметил Зеленский.

Он также сообщил, что видит со стороны всех друзей в Евросоюзе помощь в максимальном движении Украины в ЕС и поблагодарил сегодня главу Евросовета.

"В ЕС идет подготовка шестого санкционного пакета", - обращение Владимира Зеленского за 20 апреля

Напомним, на встрече в Киеве Зеленский с Мишелем обсудили санкции против России, оборонную и финансовую поддержку Украины и ответы для анкеты по соответствию критериям ЕС.

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