Разворот Трампа по России и Украине произошел из-за новых разведданных США: детали от NYP

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия является «бумажным тигром», основано на новых данных американской разведки. Речь идет о том, что Кремль стремительно приближается к экономическому краху и поражению на поле боя в результате вторжения в Украину.

Об этом сообщает New York Post.

Какая цель заявления Трампа?

Кроме того, Трамп отметил, что Украина способна вернуть все оккупированные территории. По данным источников издания, такое заявление является «стратегическим шагом», направленным на то, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

В своем посте в Truth Social после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп написал, что когда россияне «узнают, что на самом деле происходит с этой войной» в экономике, «Украина сможет вернуть свою страну в первоначальные границы и, кто знает, возможно, даже пойти дальше!»

В Белом доме подтвердили, что это было «стратегическим ходом, направленным на стимулирование переговоров». Один из собеседников подчеркнул: «Это не означает никаких реальных изменений в политике».

Другой добавил: «Это очевидная тактика давления на Россию».

Заявление Трампа опирается на данные о финансовых и военных трудностях РФ

В то же время заявление президента США опирается и на новые данные о финансовых и военных трудностях Москвы.

«Президент США — это человек, который слушает, но ему нужно проверять, сравнивать, говорить со многими людьми, и для меня это абсолютно нормально. Это наша работа как команды наших лидеров — говорить, советоваться, повторять, приводить доказательства, обмениваться информацией», — объяснил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

И Ермак, и Зеленский подчеркнули, что Трамп осознает: заявления президента России Владимира Путина о «полном превосходстве на поле боя» — это «сказки».

Поражения России на поле боя

По данным Института изучения войны (ISW), за последние месяцы Россия почти не продвинулась на фронте, вместо этого неся огромные потери. С мая по август оккупанты захватили лишь 1 910,39 кв. км территории, потеряв при этом 130 160 бойцов убитыми и ранеными — «чрезвычайно высокий уровень потерь».

«Я думаю, он знает больше деталей, чем раньше, и я рад этому, благодарен ему и, возможно, тем людям, которые его информировали», — отметил Зеленский о Трампе.

Состояние российской экономики

Экономика России также демонстрирует спад: падение нефтяных доходов и расходы резервов из Фонда национального благосостояния ослабляют государство. В августе доходы от экспорта нефти сократились до 13,5 млрд долл. с 14,4 млрд в июле. Всего за восемь месяцев 2025 года экспорт нефти снизился на 16% по сравнению с прошлым годом.

Минфин России предложил поднять НДС до 22% и снизил прогноз роста экономики в этом году до 1% (против 4,3% в 2024-м).

Тем временем россияне сталкиваются с топливным дефицитом из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

«Когда его [Путина] экономика оказывается под давлением, ему приходится выбирать между финансированием военной машины и выплатами людям, которые обеспечивали ему большинство в стране», — объяснил адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери.

"Президент четко дает понять, что Россия находится в очень слабой позиции. И он абсолютно прав. Это большая страна с большой армией. Это военная экономика. Но прошло уже три с половиной года, и посмотрите, как Украина смогла себя защитить», — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Если россияне откажутся вести переговоры добросовестно, это будет очень и очень плохо для их страны. Вот что президент дал понять. Это не изменение позиции. Это признание реальности на местах», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

К слову, посол Украины в США Ольга Стефанишина раскрыла ключевые элементы, которые помогли изменить позицию Трампа относительно войны. Перед встречей президентов Украины и США команда Зеленского подготовила исчерпывающие данные о ситуации на фронте и финансовом состоянии России. Стефанишина сказала, что лично занималась тем, чтобы обеспечить максимум информации окружению Трампа. Решающую роль также могли сыграть детали коммуникации с ЕС, озвученные на встрече министром финансов США Скоттом Бессентом.

В то же время издание The Atlantic отмечает, что Трамп все больше перекладывает ответственность за войну в Украине на Европу и НАТО, вместо обещаний усилить давление на Россию или активизировать поддержку Киева. В своей новой риторике президент США на самом деле «намекает, что уйдет и позволит Европе делать все, что она захочет», включая предоставление большего количества оружия и, возможно, сбивание российских военных самолетов в воздушном пространстве НАТО.