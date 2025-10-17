Разыгравшийся на руку Кремлю разговор: как Путин сменил риторику Трампа перед визитом Зеленского

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Reuters

Реклама

Разговор по телефону "фюрера" РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который состоялся накануне визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом, не был случайным. Речь идет об очевидной попытке Кремля отвлечь Вашингтон от поставок Tomahawk в Украину.

Об этом говорится в материале обозревателя Sky News Айвора Беннетта.

Отмечается, что Москва хорошо осознает очевидное изменение симпатий американского президента к Украине и опасается, что это может привести к предоставлению Киеву разрешения применять американские ракеты.

Реклама

Этот звонок, замечает Беннетт, "фюрер" пытался вернуть Дональда Трампа к русскому образу мышления. И, судя по сообщению Белого дома о телефонном разговоре, "Путин, кажется, достиг определенного успеха".

"Вместо угроз и упреков, риторика Трампа в отношении России снова стала теплой и размытой. Он назвал разговор "очень продуктивным", заявил, что лидеры достигли "большого прогресса", и, что самое важное, сообщили, что будет еще один саммит", - говорится в статье Sky News.

Впрочем, отмечает обозреватель, можно ли это действительно считать прогрессом? Ведь после встречи лидеров на Аляске его не было, поэтому Будапешт вряд ли будет чем-то отличаться. По всей вероятности, пишет Беннетт, что Трамп не "даст Зеленскому то, чего тот хочет, в плане военной силы", потому что "если он это сделает, Путин будет вынужден ответить, и Будапешт будет разрушен".

"Именно когда Трамп, кажется, готов поддержать Украину и оказывать давление на Россию не только на словах, Путин как-то умудряется убедить его и выиграть время, несмотря на то, что не проявляет никаких признаков компромисса и не идет ни на какие конкретные уступки", - отмечает обозреватель Sky News.

Реклама

В качестве примера он вспоминает требование Трампа о 30-дневном перемирии в марте, в мае - он угрожал масштабными санкциями против РФ, а летом глава Белого дома дал Москве 50-дневный, а затем 12-дневный срок для прекращения войны. Однако Путин удачно манипулировал и сыпал обещаниями. Такое впечатление, подчеркивает Беннет, что история повторяется.

“Как Путин это делает? предложил) еще одну фотосессию лицом к лицу”, - говорится в статье.

Если Будапешт состоится, Трамп получит то, чего хочет телевизионный момент, который станет очередной иллюстрацией его миротворческого президентства. Впрочем, больший приз получит Путин, которого впервые с начала войны в Украине войны пригласят на землю ЕС, несмотря на постоянные санкции Европы против России.

Напомним, издание The Telegraph пишет о том, что встреча Трампа и Путина в Будапеште станет для ЕС политическим унижением. Дополнительный резонанс создает решение Венгрии выйти из МКС после того, как он выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ордер на арест Путина, также выданный МКС, не будет иметь последствий для Венгрии — она отказалась выполнять такие обязательства.