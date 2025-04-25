Разыскиваемый депутат Шахов нашелся в Дубае: подробности расследования

Нардеп Сергей Шахова и апартаменты в Дубае, в которых он проживает

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Народный депутат от группы «Довира» Сергей Шахов уже более двух лет проживает в элитных апартаментах в Дубае, арендованных его гражданской женой. Шахов с марта 2023 года находится в розыске по делу о недекларировании имущества на 88 млн. грн.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта «Схемы» («Радио Свобода»).

Журналисты установили местонахождение Шахова, проанализировав фото и видео из соцсетей его старшей дочери. Расследователи также сопоставили интерьеры с включений депутата в онлайн-заседания Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, членом которого он является.

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Благодаря доступу к полученному в сотрудничестве с OCCRP дубайской утечке данных о владельцах недвижимости журналисты выяснили, что аренда апартаментов, в которых проживает семья Шахова, могла обойтись в сумму до 300 тыс. дол. Эти расходы, как и стоимость обучения двух детей депутата в частной школе в Дубае за 40 тыс. дол. в год, политик в своих декларациях не указал. Информацию об обучении журналисты установили через анализ видео из социальных сетей.

Официально продолжительное отсутствие в Украине Шахов и его защита в суде объясняют «необходимостью лечения за границей». Журналисты обратились к депутату с просьбой предоставить комментарий, однако он не ответил ни на звонки, ни на сообщения.

В рамках расследования журналисты просмотрели несколько видеозаписей онлайн-заседаний парламентского комитета по экологической политике, в которых Шахов принимал участие дистанционно. В кадре заметили характерные элементы интерьера — в частности, ярко-желтый шкаф, специфическую вентиляцию, светильник и колонну.

Эти же детали появились на фото и видео из соцсетей, которые с апреля 2023 года публикует 20-летняя дочь депутата София.

Согласно данным дубайской утечки, апартаменты арендует гражданская жена Шахова — Инна Журба. Годовая стоимость аренды составляет примерно 100 тыс. дол., а за период с июля 2022 по сентябрь 2025 года общая сумма достигает около 300 тыс. дол. Однако никаких сведений об этой недвижимости или расходах по ее аренде в декларациях нардепа нет.

Журналисты напомнили, что в 2023 году правоохранительные органы инициировали вопрос о возможном лишении Шахова депутатского мандата из-за его длительного отсутствия в Украине.

Народный избранник утверждал, что находится на больничном, однако объяснил, что оформить его в Украине не смог — ведь лечился за границей. Кроме того, Шахов пытался объяснить свое отсутствие командировками, в частности, в Эстонию, ссылаясь на разрешение от главы парламента Руслана Стефанчука. Однако в эстонском парламенте журналистам сообщили, что Шахов их не посещал.

К слову, Государственное бюро расследований провело обыски у экс-замминистра экономики Украины Светланы Панаиотиди.