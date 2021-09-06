Реабилитация первого президента Украины в Германии: в каком состоянии находится Кравчук

Реабилитация первого президента Украины в Германии: в каком состоянии находится Кравчук

Почти два месяца Леонид Кравчук находился в реанимации после операции на сердце.

Первый президент Украины Леонид Кравчук находится в Германии на реабилитации после операции на сердце, которую ему проводили в Киевском центре сердца еще в конце июня.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Почти два месяца Кравчук находился в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких. Его состояние украинские врачи оценивали как сложное.

Как сообщают источники ТСН, во время реабилитации в Германии Леонид Кравчук пришел в себя и дышит самостоятельно. Сроки реабилитации пока неизвестны.

Напомним, что в этом году первый президент впервые за тридцать лет по состоянию здоровья пропустил торжества по случаю Дня Независимости.

Новости Украины: Леонид Кравчук на реабилитации - что известно о состоянии здоровья первого президента

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