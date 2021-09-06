Реабилитация первого президента Украины в Германии: в каком состоянии находится Кравчук

Почти два месяца Леонид Кравчук находился в реанимации после операции на сердце.
Первый президент Украины Леонид Кравчук находится в Германии на реабилитации после операции на сердце, которую ему проводили в Киевском центре сердца еще в конце июня.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Почти два месяца Кравчук находился в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких. Его состояние украинские врачи оценивали как сложное.
Как сообщают источники ТСН, во время реабилитации в Германии Леонид Кравчук пришел в себя и дышит самостоятельно. Сроки реабилитации пока неизвестны.
Напомним, что в этом году первый президент впервые за тридцать лет по состоянию здоровья пропустил торжества по случаю Дня Независимости.