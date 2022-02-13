Реакции на переговоры лидеров государств и подготовка ко Дню святого Валентина: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсудил связанные с Украиной темы. Читать дальше –>
- Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена был достаточно сбалансированным. Читать дальше –>
- Литва в случае российского вторжения в Украину готова расширить поддержку Украины. Читать дальше –>
- Активная российская кампания по дезинформации пытается исказить ситуацию в Украине и оправдать настоящего агрессора. Читать дальше –>
- Многие на День святого Валентина зарабатывают продавцы цветов. И букеты в последнее время действительно поражают своим разнообразием. Хотя бы потому, что некоторые из них можно съесть Читать далее –>