Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Реакции на переговоры лидеров государств и подготовка ко Дню святого Валентина: пять новостей, которые вы могли проспать

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Реакции на переговоры лидеров государств и подготовка ко Дню святого Валентина: пять новостей, которые вы могли проспать

parade.com

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсудил связанные с Украиной темы. Читать дальше –>
  • Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена был достаточно сбалансированным. Читать дальше –>
  • Литва в случае российского вторжения в Украину готова расширить поддержку Украины. Читать дальше –>
  • Активная российская кампания по дезинформации пытается исказить ситуацию в Украине и оправдать настоящего агрессора. Читать дальше –>
  • Многие на День святого Валентина зарабатывают продавцы цветов. И букеты в последнее время действительно поражают своим разнообразием. Хотя бы потому, что некоторые из них можно съесть Читать далее –>

В Берлине обсудили, как предотвратить войну, которую может начать Путин

В Берлине обсудили, как предотвратить войну, которую может начать Путин

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация