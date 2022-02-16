Реакция будет мгновенной: Монастырский заверил, что МВД не допустит повторения событий 2014 года

Реакция будет мгновенной: Монастырский заверил, что МВД не допустит повторения событий 2014 года

Монастырский подчеркнул, что в сейчас в Украине невозможно повторение сценариев 2014 года.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что силовики не допустят никаких сепаратистских проявлений в случае попытки России совершить новое нападение на Украину. Глава МВД заверил, что повторение сценариев 2014 года с захватом административных зданий пока в Украине невозможно, правоохранители в случае попытки РФ будут реагировать мгновенно.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время марафона ко Дню единения 16 февраля.

"Воспринимаем ли мы серьезно сценарии, которые звучат сегодня со всех сторон? Да, мы воспринимаем это серьезно. Мы готовимся к любым сценариям. Можно ли нас сегодня запугать? Нет, нельзя", — отметил министр.

По его словам, силовики "отработали все возможные сценарии захвата админзданий, отделений полиции" и "никаких сепаратистских проявлений" они не допустят.

"В то время не всюду была воля для быстрого и жесткого реагирования. Мы отработали все возможные сценарии ...захват админзданий, отделений полиции... Необходимые решения сегодня будут приниматься очень быстро. Мы не допустим никаких сепаратистских проявлений внутри страны на подобии как это было в 2014 году в Харькове, Луганске, Донецке. Если кто-то подумает захватить админздание — реакция будет чрезвычайно быстрая и жесткая. Кто бы это ни был, новый "горкин" или новая "штепа". Реакция будет мгновенной", — заверил Монастырский.

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