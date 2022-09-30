"Реакция мира должна быть мгновенной": Данилов отреагировал на новые угрозы Путина ядерным оружием

Если мир не отреагирует на применение Россией ядерного оружия, то в мире начнется хаос.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свежие угрозы президента России Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"То, что он угрожает, если он будет применять ядерное оружие, тогда вообще реакция мира должна быть мгновенной и вполне коллективной. Если не будет ответа, не бай Бог… Если будет применение ядерного оружия и мир не будет на это реагировать, тогда ядерное оружие – так называемую грязную бомбу – будет иметь такое количество стран, что в мире начнется такой хаос. Я вам даже передать не могу, что будет происходить в мире. Это вообще недопустимо", – подчеркнул Данилов.

"Есть определенные обязательства по использованию ядерного оружия. Если Российская Федерация считает, что она может не выполнять эти обязательства, давайте будем смотреть, как мир будет реагировать, если это, не дай Бог, произойдет", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, 30 сентября Путин обвинил Запад в желании развалить Россию и заявил о защите государства всеми возможными методами, намекнув на ядерное оружие.

Угрозы ядерным ударом: как мир сможет противостоять Путину

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