Реакция мира: Госдеп США осудил признание ФБК и "Штабов Навального" экстремистскими организациями

Американское внешнеполитическое ведомство "осуждает сегодняшнее решение московского суда.

Госдепартамент США осудил решение Мосгорсуда признать Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, американское внешнеполитическое ведомство "осуждает сегодняшнее решение московского суда о признании "экстремистскими" трех организаций, связанных с находящимся в заключении" Алексеем Навальным.

Прайс также подверг критике решение Верховного суда РФ в 2017 году признать экстремистским и запретить на российской территории "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России"и все входящие в ее структуру местные религиозные организации.

Напомним, Путин в день рождения Навального подписал закон, который запрещает участвовать в выборах его соратникам из ФБК. Запрет распространяется на участие в выборах всех уровней.

Напомним, штабы политика Алексея Навального в разных городах России объявили о прекращении своей деятельности после того, как прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.

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