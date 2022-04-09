Реакция мира на обстрел Краматорска и открытие МВФ спецсчета для помощи Украине: главные новости ночи 9 апреля

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Главные новости ночи 9 апреля:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска – очередное военное преступление России, за которое каждый, кто причастен к его совершению, будет привлечен к ответственности. Читать дальше –>
- Что можно сказать с уверенностью, так это то, что информационную войну Россия уже проиграла. В мире больше никто не верит ее лжи. Ни у кого в мире не вызывает сомнения, что попавшая в краматорский вокзал ракета — российская. Спикер Пентагона назвал ее тип – баллистическая ракета малой дальности. Читать дальше –>
- Виновные в нанесении ракетного удара по вокзалу в Краматорске, повлекшем десятки жертв среди гражданского населения, должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил спикер Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Читать дальше –>
- В пятницу, 8 апреля, на заседании Совета директоров Международного валютного фонда было согласовано открытие специального счета, на который страны-доноры смогут переводить средства для помощи Украине. Читать дальше –>
- Для того чтобы не только сдерживать российские оккупационные войска, но и выгнать их из Украины, ВСУ нуждаются в оружии дальнего действия, много современных танков и бронированных машин. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Читать дальше –>