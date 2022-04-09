Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Реакция мира на обстрел Краматорска и открытие МВФ спецсчета для помощи Украине: главные новости ночи 9 апреля

Дата публикации
Просмотры
2951
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Реакция мира на обстрел Краматорска и открытие МВФ спецсчета для помощи Украине: главные новости ночи 9 апреля

ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Главные новости ночи 9 апреля:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска – очередное военное преступление России, за которое каждый, кто причастен к его совершению, будет привлечен к ответственности. Читать дальше –>
  • Что можно сказать с уверенностью, так это то, что информационную войну Россия уже проиграла. В мире больше никто не верит ее лжи. Ни у кого в мире не вызывает сомнения, что попавшая в краматорский вокзал ракета — российская. Спикер Пентагона назвал ее тип – баллистическая ракета малой дальности. Читать дальше –>
  • Виновные в нанесении ракетного удара по вокзалу в Краматорске, повлекшем десятки жертв среди гражданского населения, должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил спикер Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Читать дальше –>
  • В пятницу, 8 апреля, на заседании Совета директоров Международного валютного фонда было согласовано открытие специального счета, на который страны-доноры смогут переводить средства для помощи Украине. Читать дальше –>
  • Для того чтобы не только сдерживать российские оккупационные войска, но и выгнать их из Украины, ВСУ нуждаются в оружии дальнего действия, много современных танков и бронированных машин. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Читать дальше –>

Как на удар по вокзалу Краматорска реагировали в Европе и США

Как на удар по вокзалу Краматорска реагировали в Европе и США

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация