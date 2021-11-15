Реакция на миграционный кризис и русские войска на украинской границе. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС спровоцирован Минском, чтобы отвлечь внимание от действий России у границы с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Читать дальше –>
- Во время межведомственного совещания по ситуации на границе с Беларусью рассматривались разные сценарии урегулирования миграционного кризиса, вплоть до введения чрезвычайного положения в приграничных областях Украины. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. Читать дальше –>
- События на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны, и Служба безопасности принимает весь комплекс мер, чтобы исключить подобный сценарий в Украине. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов. Читать дальше –>
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за развитием ситуации на границе России и Украины и готов даже реагировать на изменения ситуации. Читать дальше –>
- Миграционный кризис на белорусско-польской границе РФ хочет достичь трех основных целей. Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. Читать дальше –>