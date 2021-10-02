Реакция на задержание Саакашвили и появление таблеток для лечения коронавируса: пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В офисе бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили решили расставить все точки над "і" и прокомментировали его задержания в Тбилиси. Читать дальше ->
- Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили начал голодовку и объявил себя политическим заключенным. Читать дальше ->
- Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Бека Басилая заявил, что освобождение его подзащитного возможно только двумя путями: помилованием нынешнего президента Саломе Зурабишвили или экстрадицией в Украину. Читать дальше ->
- В Госдепе США проинформированы о сообщениях о задержании экс-президента Грузии Михеила Саакашвили по прибытии в эту страну, и внимательно следят за ситуацией. Читать дальше ->
- Фармацевтическая компания Merck & Co. создала таблетку от COVID-19, которая значительно облегчает течение болезни. Читать дальше ->