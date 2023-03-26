Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Реакция на заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси и большой пожар в России: главные новости ночи 26 марта 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
848
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Реакция на заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси и большой пожар в России: главные новости ночи 26 марта 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 26 марта 2023 года:

  • В США осторожно прокомментировали намерения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси Читать далее –>
  • Тихановская отреагировала на идею Путина разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие РФ Читать далее –>
  • Шпионит ли за нами TikTok: в Конгресс США дать ответ пригласили гендиректора популярной соцсети Читать далее –>
  • В Омске вспыхнул большой склад с пластиком Читать далее –>
  • В Херсонской области оккупанты пытают тех, кто не хочет получать российский паспорт Читать дальше –>

Читайте также:

Путин снова угрожает: Россия собирается разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие

Путин снова угрожает: Россия собирается разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
848
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация