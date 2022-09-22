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"Реакция Путина на успехи Украины": в немецком Минобороны заговорили об усилении военной помощи

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"Реакция Путина на успехи Украины": в немецком Минобороны заговорили об усилении военной помощи

Фото: Associated Press

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил о частичной мобилизации в стране, а также поддержал проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт называет такие действия диктатора реакцией на успехи Украины. Впрочем, это ни в коем случае не ослабит военной поддержки Киева.

О цене сообщает издание Telegraph.

Ламбрехт подчеркнула, что решение Путина о частичной мобилизации в России и "референдумах" лишь стимулируют к большей помощи Киеву.

"Эта реакция Путина на успехи Украины побуждает нас продолжать поддерживать украинцев и посылать этот четкий сигнал", – заявила глава Минобороны Германии.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Кроме того, он заявил, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Мол, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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