В Польше не дождались реакции США / © Associated Press

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Польша до сих пор не получила ожидаемой реакции США на падение трех российских крылатых ракет на юго-востоке страны. В Варшаве надеются, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснит ситуацию Дональду Трампу.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире RMF24.

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Он прокомментировал отсутствие реакции Вашингтона на инцидент. Польский министр отметил, что ответ США не отвечает ожиданиям Варшавы.

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«Конечно, такой реакции, какой мы ожидали, нет», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

По его словам, пока непонятно, связано ли молчание американской стороны с ее «стремлением к миру», или Вашингтону нужна дополнительная информация об обстоятельствах инцидента.

Министр добавил, что Польша регулярно информировала Пентагон об этих случаях. Кроме того, Штаты принимали участие в расследовании по обломкам, обнаруженным на польской территории.

Косиняк-Камыш выразил надежду, что во время запланированной встречи Марк Рютте объяснит Дональду Трампу, с какими последствиями войны России против Украины столкнулись восточные страны НАТО.

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Атаки РФ на Польшу — что известно

Утром 20 ноября во время атаки РФ на Украину польский правительственный центр безопасности (RCB) разослал жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств срочные уведомления об угрозе авиаудара. Впоследствии жители ряда населенных пунктов слышали сильные взрывы . Установили, что воздушное пространство страны нарушили три российских крылатых ракеты Х-101, а также реактивный беспилотник.

Дональд Трамп выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин отправил беспилотники и несколько небольших ракет на территорию Польши случайно. Также американский лидер ответил на критику премьер-министра Польши Дональда Туска, ранее обвинившего США в слабой реакции на инцидент с российскими ракетами. По словам президента, он «ничего не может с этим поделать».

Ночью 24 ноября российский дрон нарушил воздушное пространство Польши во время массированной атаки РФ по западным областям Украины. Польские военные контролировали ситуацию и имели разрешение на уничтожение объекта, однако решили не открывать огонь из-за риска для гражданского населения. Впоследствии стало известно, что Польша привела в действие необходимые силы и средства противовоздушной обороны из-за российских ударов по территории Украины.

Bloomberg со ссылкой на осведомленных о ситуации людей пишет, что после падения трех российских боеприпасов на территории Польши Варшава вынесла на рассмотрение союзников вопрос перехвата ракет РФ еще в небе над Украиной, если они летят в направлении НАТО. Инициатива вызвала дискуссии в Брюсселе из-за риска непосредственного столкновения Альянса с Москвой.

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