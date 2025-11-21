Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Кремлевские чиновники, комментируя 28-пунктный "мирный план" президента США Дональда Трампа, повторяют свою преданность первоначальным военным целям РФ и обвиняя Украину в нежелании идти на компромиссы.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что высокопоставленные российские чиновники повторили требование Кремля о том, чтобы прекращение войны решило ее "коренные причины" войны. Эти утверждения, отмечают американские специалисты, Кремль давно использует в качестве сокращения для своих первоначальных оправданий войны, и усилили ложный нарратив о том, что победа России в Украине неизбежна.

Реклама

В частности, спикер российского "фюрера" Дмитрий Песков заявил, мол, РФ отдана переговорам. Впрочем, в традиционной манере он перевел вину на Украину и Запад за застопоривание мирных переговоров в результате нежелания Москвы идти на уступки для прекращения войны.

Кроме того, некоторые российские чиновники выразили сомнения относительно или отклонили компоненты заявленного мирного соглашения, несмотря на значительные преимущества, которые она предоставит России. Некоторые западные СМИ сообщили, что план предусматривает, что Россия будет осуществлять Украине платежи по ленд-лизу за оккупацию Донбасса. Это положение заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов прямо отклонил как «совершенно неприемлемое» и «недостойное» серьезное обсуждение.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что обсуждение заявленного 28-пунктного плана может «занять определенное время», и отвлек вину от постоянной неуступчивости России в переговорах по дискредитации украинского правительства и Европы.

В ISW отмечают, что Кремль продолжает использовать сочетание экономических стимулов и бряцание ядерным оружием, чтобы получить уступки от Штатов для нормализации американо-российских отношений без взаимных уступок для прекращения войны .

Реклама

Москва неоднократно использовала экономические стимулы, не связанные с войной в Украине и перспективой переговоров между США и Россией по контролю над вооружениями, чтобы получить уступки от Белого дома по поводу войны в Украине.

"Эти уступки лишат США рычагов влияния, которые решают для заявленной цели президента США Дональда Трампа - достижение крепкого, справедливого и взаимовыгодного мира в Украине", - констатируют американские аналитики.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подтвердил непреклонность намерений Кремля по поводу войны против Украины. ”Фюрер” заявил о “безусловном” достижении всех целей так называемой “специальной военной операции”.

Отметим, что Financial Times со ссылкой на информированные источники пишет, что Киев, вероятно, не примет российско-американский «мирный план» в его текущей форме. По информации издания, он требует уступки по всей территории Донбасса, включая неоккупированные части, а также сокращение численности ВСУ вдвое и отказ от «ключевых категорий вооружения».

Реклама