Реакция Кремля на захват Мадуро: аналитики указали на балансировку России

Кремль / © pixabay.com

Российские представители продолжают комментировать военную операцию США в Венесуэле, однако реакция ключевых фигур в Кремле остается довольно сдержанной. В целом ответы российских властей пока кажутся стандартными и без новых месседжей

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Беларуси Михаил Рыженков во время телефонного разговора 3 января обсудили действия Соединенных Штатов и выступили с совместным заявлением, в котором осудили американскую операцию и призвали США вернуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой в страну.

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался о действиях Вашингтона, обвинив президента США Дональда Трампа в нарушении международного права и заявив о поддержке Мадуро. В то же время он использовал тему захвата венесуэльского лидера для угроз в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского.

Критику в адрес США высказали и депутаты Государственной думы РФ, которые заявили, что Вашингтон якобы отвергает суверенитет стран Западного полушария и пытается установить контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы.

«В целом реакция Кремля на американскую операцию в Венесуэле пока имеет формальный и шаблонный характер. Вероятно, российским властям придется балансировать между сохранением собственной репутации надежного партнера для других государств и продолжением усилий, направленных на угождение администрации Трампа», — считают аналитики ISW.

Напомним, 3 января спецназ США «Дельта» в рамках масштабной операции захватил Мадуро и его жену Силию Флорес в их резиденции в Каракасе. Трамп заявил, что лидеры вывезены из страны на борт авианосца USS Iwo Jima для доставки в Нью-Йорк, где Мадуро предстанет перед судом по обвинениям в наркотерроризме. Операция, которая включала авиаудары по военным объектам, привела к свержению режима, а временное управление страной перешло к вице-президенту Делси Родригес.

К слову, российский террорист Игорь Гиркин заявил, что задержание Мадуро спецназом США стало болезненным ударом по имиджу РФ, которая оказалась неспособной защитить своего союзника. По его словам, Москва «погрязла в кровавом болоте Украины» и потеряла способность влиять на события в другом полушарии, тогда как Вашингтон установил контроль над венесуэльской нефтью и получил козыри против Китая.