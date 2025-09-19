ТСН в социальных сетях

Политика
124
1 мин

Реакция Трампа "эмоциональная и понятная": в Кремле отреагировали на заявление президента США

Песков прокомментировал слова Трампа о том, что Путин его «подвел».

Ирина Игнатова
Дмитрий Песков

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

Пресссекретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Путин его «подвел» по вопросу окончания войны против Украины. По его словам, американский лидер «достаточно эмоционально» относится к этой теме.

Слова Пескова процитировали русские паблики и пропагандистские СМИ.

Песков отметил, что Кремль «выходит из того, что США и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение и дальше прилагать усилия, чтобы содействие украинскому урегулированию».

«Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме [окончание русско-украинской войны – ред.]. Это абсолютно понятно», — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что Путин якобы готов к урегулированию войны политико-дипломатическим путем, но этому препятствуют правительства Украины и стран Европы. Они, по его словам, делают все возможное, чтобы и дальше «двигаться путем конфронтации».

Напомним, Трамп заявил, что он надеялся, что его "личные отношения" с Путиным помогут легко закончить войну в Украине. Но реальность оказалась совсем другой. На совместной конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп отметил, что Путин его действительно подвел .

124
