Реакция Трампа на атаку российских дронов на Польшу не удивляет, надо смотреть на другое - Климкин

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что атака российских дронов на Польшу могла быть ошибкой, свидетельствует о его нежелании раскручивать эту ситуацию эмоционально и медийно. Но, что реально важно — это решения, которые может принять американский лидер.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире телемарафона.

«Реакция Трампа меня абсолютно не удивляет. Что реально важно — это те решения, которые он может принять или не принять в будущем. Абсолютно реальные решения», — отметил дипломат.

«Как по мне, самое важное для нас — не очередное заявление Трампа (и каким оно будет — еще нужно посмотреть), а его реакция на перспективу. Как по мне, мы с европейцами должны с ним работать на очень простой идее: европейское небо нужно защитить. Украинское небо — это часть европейского неба. И вся эта история без американцев и без личного Дональда Трампа невозможна. То есть, мы должны об этом говорить как о части безопасностной истории, безопасностных обязательств. Поскольку без американцев сегодня европейцам этот вопрос будет очень трудно решить», — убежден Климкин.

Что касается реакции НАТО, то по словам дипломата, для Польши она очень выгодна, поскольку силы Альянса помогли и была задействована статья 4 Североатлантического договора. Но с другой стороны реакция союзников была «довольно скверная».

«Все говорили-говорили, и в результате реакция, когда сбивать российские дроны, не имеет ни четкой концепции, ни четкой готовности. И это, кстати, важная возможность для нас углубить сотрудничество не только с поляками, но с НАТОвцами уже в очень практическом смысле», — отметил экс-глава украинского МИД.

Напомним, первой реакцией Трампа на вторжение российских дронов в Польшу было короткое сообщение в соцсети без всякого намека на осуждение РФ. Президент США написал: «Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Ну вот».

11 сентября Трамп заявил, что российская атака дронами на Польшу «могла быть ошибкой». В то же время глава Белого дома отметил, что недоволен всей этой ситуацией.

К слову, премьер-министр Польши Дональд Туск отверг все манипуляции о том, что за атакой дронами стоит Украина. Глава польского правительства подчеркнул, что «ответственность лежит на Российской Федерации».