Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин / © ТСН

Молчание президента США Дональда Трампа (в конце концов прерванное только в соцсетях) после атаки на Польшу, атлантического партнера Вашингтона, является странным. Перед президентом России Владимиром Путиным он снова колебался, как делает это постоянно, затягивая время и придумывая слабые оправдания относительно мира для Украины. Хаос, который трампизм вызвал во время первой каденции республиканца, во второй вышел далеко за пределы внутренней политики и теперь разрушает всю систему его международных отношений.

Об этом говорится в статье издания El País.

Новая волна агрессии Кремля стала ответом Путина на призывы Трампа к «заставлять замолчать оружие». К массированным авиаударам по украинским городам, среди которых — запуск баллистической ракеты по правительственному зданию в Киеве с десятками погибших гражданских, добавилось грубое нарушение польского воздушного пространства роями дронов. Варшава также сообщила об обнаруженных на своей территории «остатках ракет неизвестного происхождения».

Москва, как всегда, отвергает обвинения, но в Европе это воспринимают как целенаправленную провокацию. Страны, граничащие с РФ, давно сталкиваются с атаками беспилотников, российских истребителей, диверсиями на подводных кабелях и кибератаками, но столь масштабное проникновение произошло впервые.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что агрессия поставила страну «в ближайшую к открытому конфликту точку со времен Второй мировой войны». Варшава инициировала консультации по статье 4 НАТО, что может стать шагом к активации статьи 5 о коллективной обороне.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала инцидент преднамеренной провокацией, направленной на проверку единства союзников.

Цели атаки на Польшу и реакция Трампа

Давление Кремля на границах Альянса свидетельствует не только о нежелании останавливать войну, но и о стремлении Путина сорвать любые планы по миротворческому присутствию в Украине после потенциального перемирия.

На этом фоне Трамп оказался под двойным ударом: Путин атаковал Польшу, а израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал бомбить Доху. Хотя президент США шел к власти с обещанием за сутки принести мир в Украину и на Ближний Восток, сегодня он скорее подпитывает конфликты — мягкостью к агрессорам, дипломатическими ошибками и нежеланием применять инструменты давления.

Особенно противоречивой выглядела реакция Вашингтона: Белый дом дал неоднозначные сигналы относительно атаки на Катар, а в случае с Польшей вообще надолго замолчал, ограничившись сообщениями в соцсетях. Поддержав действия Нетаньяху, Трамп одновременно колебался с ответом Путину, как делал это неоднократно.

Хаос, характерный для первой каденции Трампа, сейчас еще больше выплеснулся за пределы внутренней политики и подорвал международные позиции США. На фоне роста влияния России и Китая Америка теряет авторитет. Это еще одна причина, почему Европа должна ускорить формирование общей внешней политики и собственной системы обороны.

Напомним, на вторжение российских дронов в Польшу Трамп отреагировал лишь коротким сообщением в своей соцсети Truth Social. Он написал: «Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Ну вот».

Президент Польши Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с Трампом после вторжения российских дронов. По словам Навроцкого, разговор подтвердил единство НАТО.