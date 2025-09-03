Реакция Трампа на слухи о собственной смерти: что выдал его язык тела

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме 2 сентября / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп 2 сентября наконец появился на публике, чтобы опровергнуть слухи о своей смерти. Однако эксперт по языку тела Инбаал Хонигман отметила «почти незаметную» реакцию, которая свидетельствует, что слухи задели политика.

2 сентября Трамп выступил в Белом доме, где ему пришлось отвечать на вопросы о слухах о собственной смерти, которые активно распространялись в последние дни. Некоторые ожидали, что президент США прямо прокомментирует состояние здоровья или даже сообщит об отставке, но этого не произошло.

Слухи начали распространяться после того, как в СМИ обратили внимание на синяки на руках Трампа, которые он, предположительно, пытался скрыть. Дополнительно подпитало разговоры заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о готовности заменить Трампа в случае необходимости.

Двухдневное отсутствие главы Белого дома на публике только добавило подозрений, что 79-летний Трамп мог умереть. В конце концов президент США появился перед прессой, чтобы подтвердить, что с ним все в порядке. Основным объявлением Трампа стал перенос Командования космическими силами США из Колорадо в Алабаму. Однако журналисты воспользовались случаем и поинтересовались его реакцией на слухи о смерти.

Язык тела Трампа, когда он комментировал слухи о своей смерти

Эксперт по языку тела Инбаал Хонигман, которая анализировала выступление, отметила «едва заметную реакцию» Трампа.

Хонигман обратила внимание, что во время второго срока Трамп двигает руками иначе, чем раньше. По словам эксперта, когда-то он делал «широкие, размашистые жесты руками», создавая образ «продавца», который пытается что-то «продать» аудитории. Теперь же, на фоне разговоров о синяках и гриме, президент США «больше не размахивает руками», а в основном держит их под трибуной или на коленях. По мнению Хонигман, возможно, ему посоветовали уменьшить жестикуляцию.

Однако на последнем выступлении Трамп не прятал руки: «Он поправлял галстук и указывал на журналистов, а не постоянно держал руки спрятанными».

Когда прозвучали вопросы о слухах о смерти, глава Белого дома покачал головой и заявил, что был «очень активным в этот уикенд». Хонигман отметила, что в тот момент Трамп демонстрировал «президентское» выражение лица — «серьезное, без улыбки», с «легким наклоном головы в сторону, чтобы показать, что он слушает». Также политик пытался поддерживать «прямой зрительный контакт с журналистом, чтобы выглядеть искренним и бесстрашным».

Едва заметная деталь во время выступления Трампа

Впрочем, по словам эксперта, одна реакция Трампа выдала больше, чем слова.

«Есть маленькая, почти незаметная реакция президента, если присмотреться внимательно. Когда заходит речь о слухах, он на мгновение отводит взгляд от журналиста и смотрит в сторону. Это быстро, но заметно», — объяснила Хонигман.

По ее словам, отведение глаз является «небольшим защитным жестом», ведь прямой взгляд может делать человека уязвимым. В то же время взгляд Трампа в сторону «показывает, что его ум активно работает» — он обдумывает ответ.

Кроме того, так американский лидер «проверял, не проявляет ли кто-то неуважение к нему или к теме», что, по мнению эксперта, свидетельствует о его «чувствительности к сказанному».

«Эта миниатюрная реакция говорит нам все, что нужно знать. В тот момент Трамп чувствовал себя уязвимым. Для него слухи о смерти совсем не являются смешными, даже если он пытается подать их в шутку позже», — резюмировала Хонигман.

Напомним, в конце августа Трамп снова появился с тональным кремом на руке, под которым виднелся синяк. Это в очередной раз привлекло внимание на фоне вопросов о здоровье президента США. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт объяснила синяки большим количеством рукопожатий Трампа и приемом аспирина.

Вскоре после этого президент США исчез из публичного пространства на несколько дней. Поэтому в соцсетях начали распространяться конспирологические теории о смерти Трампа в связи с синяком на его руке. Отмечалось, что похожий «знак смерти» заметили у королевы Великобритании Елизаветы II за два дня до того, как ее не стало.

2 сентября Трамп прокомментировал слухи о своей болезни или смерти. На брифинге в Белом доме президент США иронично заявил, что после двух дней отсутствия на публике журналисты сразу решили, что с ним что-то случилось. Политик объяснил свое отсутствие тем, что просто «отдохнул» после насыщенной рабочей недели.