Реалистична ли отставка Шмыгаля: нардеп объяснил, что для этого должно произойти

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

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Появилась информация о том, что Офис президента может уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Как отметил нардеп Владимир Крейденко, его отставка не является реалистичной.

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" сказал в эфире "КИЕВ24".

В первую очередь, объясняет он, для отставки Шмыгаля нужно собрать 226 голосов.

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«Ни у Разумкова, ни у остальных оппозиций этих 226 голосов точно нет. Во-вторых, действует закон, запрещающий смену Кабинета министров, президента и Верховной Рады во время действий военного положения», — отметил Крейденко.

Если мы меняем главу Кабмина, отмечает нардеп, то по нашему законодательству весь Кабмин уходит в отставку. А это пока не соответствует букве закона о правовом режиме военного положения в Украине.

Ранее говорилось, что Офис президента Украины планирует отправить в отставку премьер-министра Дениса Шмыгала и заменить весь Кабинет министров. Главным кандидатом на пост главы правительства является министерша экономики Юлия Свириденко.

Он отметил, что попытки уволить действующего премьера были летом 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годов. Правда, министры менялись, а глава правительства — нет. Однако теперь, как утверждает Железняк, Шмыгаля точно отправят в отставку.

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Железняк отметил, что причиной решения об увольнении Шмыгаля является то, что «правительство потеряло поддержку» даже среди своих депутатов.

Более того, по его словам, у правительства Шмыгаля было действительно много накапливающихся провалов. Особенно это касается экономически-бюджетной сферы. И еще одна причина — невозможность проведения выборов в ближайшей перспективе.