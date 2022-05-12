Реализовано 33% плана действий по ужесточению санкций против России – Ермак

Реализовано 33% плана действий по ужесточению санкций против России – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о воплощении в жизнь 33% плана действий, предусматривающего усиление санкций против России.

Ермак подчеркнул, что сейчас очень важно усиливать энергетическое и финансовое давление на Россию.

Об этом глава ОП написал в Сети 12 мая.

"Уже реализовано 33% Плана действий, который был разработан группой Макфола-Ермака по усилению санкций против россии. Наши союзники действуют. Сейчас очень важно усиливать энергетическое и финансовое давление на рф, внедрять торговые ограничения", — говорится в сообщении.

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Ермак подчеркнул, что необходимы дополнительные санкции для скорейшей победы Украины. Он также призвал подписываться на Twitter-аккаунт группы Макфола-Ермака.

Напомним, накануне экспертная группа Ермака-Макфола разработала Дорожную карту энергетических санкций против России. Она детализирует тему санкций, помогая правительствам и компаниям по всему миру формировать предложения по санкционной политике против РФ.

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