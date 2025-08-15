Реальная цель Путина на саммите с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

Реальная цель президента России Владимира Путина на саммите с президентом США Дональдом Трампом – не мирное соглашение по Украине, а — заручиться поддержкой главы Белого дома для продвижения российских предложений. Российский диктатор хочет успокоить возмущение американской администрации из-за промедления Кремля с прекращением огня.

Такое мнение изданию The New York Times высказала старший научный сотрудник Центра Карнеги-Россия-Евразия Татьяна Становая.

Встреча с Трампом выводит Путина из изоляции

В статье говорится, что переговоры на Аляске фактически выводят Путина из длительной дипломатической изоляции, введенной Западом. И Украина, и Россия, похоже, согласны в одном: сам факт встречи с Трампом является для Путина значительным успехом, который снимает его с дипломатической «заморозки» и открывает возможность убедить американского лидера лично.

«Визит Путина в США означает полный крах всей концепции изоляции России. Полный крах», — с триумфом заявило подконтрольное Кремлю телевидение после новости о спешно организованном саммите.

Как отметил провоенный российский политолог Сергей Михеев, «это прорыв, даже если они не договорятся о многом».

Президент Украины Владимир Зеленский, которого не пригласили на переговоры о будущем его страны, заявил: «В этом Путин выиграет. Потому что он ищет, извините, фото. Ему нужно фото со встречи с президентом Трампом».

Впрочем, значение встречи выходит за пределы «фотосессии». Она восстанавливает международный статус России, провоцирует разногласия в НАТО и откладывает введение новых санкций, которыми Трамп недавно угрожал. Хотя он заявлял, что накажет Москву и страны, которые помогают ее военным, если Путин не согласится на прекращение огня, срок прошел, боевые действия усилились, а новые ограничения так и не были введены.

«Вместо того, чтобы получить санкции, Путин получил саммит», — отметил старший научный сотрудник Финского института международных отношений Ригор Нижникау.

Реальная цель Путина на саммите с Трампом

По словам Становой, настоящая цель Путина — «заручиться поддержкой Трампа для продвижения российских предложений». Это, подчеркнула она, «тактический маневр, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу».

Кремль сигнализировал, что на повестке дня также будут экономические вопросы и возможность нового соглашения по ядерному оружию, что вписывается в стремление Москвы представить войну в Украине как часть глобального противостояния Востока и Запада.

Трамп охарактеризовал встречу как «ознакомительную» и заверил, что покинет ее, если не увидит перспектив мира. Несмотря на отсутствие официальных деталей, он заявил, что возможен «некоторый обмен территориями». Зеленский отверг эту идею, подчеркнув, что по Конституции не имеет права договариваться об уступках землями. Такой шаг мог бы спровоцировать политический кризис в Украине и способствовать одной из целей Путина — устранению Зеленского.

«Худший сценарий для Украины… заключается в том, что Путин сделает какое-то предложение, которое будет приемлемым для Соединенных Штатов, но которое Зеленский не сможет принять», — отметил политолог Сэмюэл Чарап.

Российские чиновники уже отвергли идею обмена территориями.

«Всюду, куда ступила нога российского солдата, несомненно, будет сохранено за Россией», — заявил депутат Константин Затулин, назвав это «красной линией».

Министр обороны Литвы Довиле Сакалиене подчеркнула: «у ных нет концепции прекращения огня, и любую уступку они воспринимают как стимул к эскалации».

Эксперты предупреждают, что Путин попытается выставить Зеленского главным препятствием на пути к миру.

«Трамп думает, что может посмотреть Путину в глаза и заключить сделку… Проблема в том, что Путин занимается этим всю свою жизнь и идет на этот саммит с идеей, что он может манипулировать Трампом», — отметил Нижникау.

В то же время Чарап отмечает, что «Путин еще не может радоваться раньше времени», ведь вопрос территорий чувствителен и для самой России. Внутри страны действует громкое сообщество националистических блогеров и комментаторов, которые уже с возмущением отреагировали на предположение, что встреча на Аляске может стать концом так называемой «специальной военной операции». Один из них даже заявил, что Путин «очевидно, решил сдаться».

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп на встрече с Путиным надеется договориться о прекращении боевых действий в Украине. Это станет шагом к дальнейшим переговорам по мирному соглашению. По словам Рубио, США сделают все возможное для окончания войны, но в конечном итоге это будет зависеть от Украины и России.

Сам Трамп заявил, что считает Путина готовым к заключению мирного соглашения. По словам американского лидера, если его встреча с российским диктатором будет свидетельствовать о прогрессе, Трамп немедленно позвонит Зеленскому и организует встречу.