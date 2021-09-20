"Реально абсолютно": в "Слуге народа" прокомментировали слухи об отставке Разумкова

Дмитрий Разумков находится на больничном.

Фракция "Слуга народа" пока не инициирует процедуру отставки действующего главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова с этой должности.

Об этом сообщил заместитель главы парламентской фракции Александр Корниенко во время брифинга в понедельник, 20 сентября.

Корниенко, в частности, отметил, что неэтично обсуждать вопрос отзыва человека с должности, когда тот на больничном. Нардеп добавил, поскольку Разумкова на должность спикера выдвинула фракция "Слуга народа", то перед его возможным отзывом должен состояться разговор с представителями политической силы.

"Есть процедура отзыва главы Верховной Рады. Она достаточно четко выписана. Я думаю, что в тот момент, когда депутаты захотят такое инициировать, они это инициируют. Сейчас у нас нет ни инициаторов такой процедуры, ни подписных листов. Более того, я считаю, так как Дмитрий Александрович, несмотря на его позафракционность, несмотря на его личные политические позиции, он все-таки является выдвиженцем нашей партии, монобильшинства, он возглавлял нашу партию, возглавлял наш список на выборах, все-таки этому должна предшествовать встреча председателя Верховной Рады с фракцией, для задания вопросов взаимных и какой предметного разговора. Пока я не вижу инициатив внутри, которые обостряли этот вопрос", — отметил Корниенко.

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В то же время, как добавил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отставка Разумкова — "это реально абсолютно как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий даже не обсуждался в нашей фракции".

"У нас есть такая возможность. Это реально абсолютно как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий даже не обсуждался в нашей фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем встречаться, искать общие позиции. Если у нас хватит ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально решим", — цитирует его "НВ".

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал слухи о якобы его назначении на место спикера парламента Дмитрия Разумкова. Он заявил, что такую информацию распространяет тот, кто в ней заинтересован, и своей должностью он вполне доволен. В то же время из-за распространения этих слухов со Стефанчука сняли некоторые полномочия.

Как сообщалось, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков допустил отставки в правительстве этой осенью. По его мнению, некоторые министры могут уйти с должности по собственному желанию, другие — в "добровольно-принудительном формате".

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