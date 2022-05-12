"Реально больные": Зеленский прокомментировал удары оккупантов по школам и заводу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские командиры, отдавшие приказ нанести удар по Черниговской области, в частности по школам, больные.

Зеленский отметил, что Россия сегодня в таком состоянии, что образование ей только мешает.

Об этом он сказал в видеообращении 12 мая.

"Сегодня ночью они нанесли удар по Черниговщине, еще и по школам. Конечно, Российское государство в таком состоянии, что любое образование ему только мешает. Но чего можно достичь уничтожением украинских школ? Все российские командиры, отдающие такие приказы, просто больные. И неизлечимо", – сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что все больницы, которые разрушили оккупанты, все школы, все университеты, которые они разбомбили, все дома, мосты, предприятия – все будет восстановлено.

"Оккупанты били сегодня еще по Полтавщине, по Кременчугу. Снова по заводу, чтобы у людей не было бензина. Реально больные. По Запорожской области, по городам и селам Донбасса. Но что это им дает?" – сказал Зеленский.

"Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире" - обращение Зеленского за 12 мая

Напомним, в ночь на 12 мая российские войска обстреляли Новгород-Северский Черниговской области, где разрушили в частности школу. В результате удара погибли три человека, еще 12 получили травмы.

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