Реальность не понравится никому: эксперт предположил, когда и как прекратятся боевые действия в Украине

Следующий президент США Дональд Трамп прилагает много усилий, чтобы закончить войну в Украине, поэтому, в конце концов, он заставит стороны конфликта подписать компромиссное соглашение.

Еще до весны следующего года Украина и Россия подпишут соглашение о перемирии, а война будет заморожена.

Такое мнение высказал британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж в интервью LIGA.net.

"Новоизбранный президент США Дональд Трамп много инвестирует в эту политику. Вероятно, достигнет соглашения с россиянами. Оно не понравится украинцам. Так же – россиянам. Но это будет, пожалуй, лучшее из того, что можно получить. А для восстановления Украины деньги дадут европейцы", – предположил Ледвидж.

По его словам, "главная забота" Украины — достичь таких договоренностей, которые сделают невозможным возобновление боевых действий через несколько лет.

"Один из вариантов – Трамп может пригрозить российскому диктатору Владимиру Путину, если тот пересечет демилитаризованную зону, то придет армия США или будет удар по Москве. Если Трамп заключит соглашение, то не обрадуется, если Путин его нарушит", – отметил эксперт.

Он отметил, что в случае замораживания конфликта линию разграничения будут контролировать войска Украины и РФ.

"Не войска США, потому что Трамп против. В Корее, где длинная и глубокая демаркационная линия, ее с обеих сторон охраняют корейцы. В Украине будет так же – не вижу стран, которые вошли бы в эту зону, кроме сторон войны", – добавил. Фрэнк Ледвидж.

Напомним, по словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, для РФ война в Украине уже давно перешла из военной плоскости в политическую. Но даже с началом переговорного процесса об окончании войны быстрого прекращения огня не будет.

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