Роман Бессмертный / © Право на владу

Реклама

Несмотря на публичные заявления о якобы дипломатическом процессе, никаких реальных переговоров о мирном плане или подписании мирного соглашения сейчас не ведут.

Об этом в эфире Эспрессо заявил дипломат Роман Бессмертный.

«Что касается переговоров, то здесь, с моей точки зрения, наиболее ясна ситуация. На самом деле, никаких переговоров по мирному плану, по мирному соглашению не ведется. А так, как указано в коммюнике, как указано в краткой информации о консультациях, это ведутся разговоры, касающиеся перемирия», — пояснил дипломат.

Реклама

Он обратил внимание, что речь идет исключительно о технических аспектах прекращения огня.

«Обратите внимание, там даже говорится о технологических условиях достижения перемирия, контроле за перемирием, мониторинге перемирия и так далее. Ни в одном сообщении не говорилось о том, что обсуждается мирное соглашение или даже план достижения мирного соглашения. Речь идет о перемирии», — подчеркнул Бессмертный.

Дипломат также подчеркнул, что Москва сознательно избегает слова «переговоры», заменяя его на «консультации», и работает сразу через несколько параллельных групп.

«В российских СМИ мы нигде не найдем слово „переговоры“ — российская сторона называет эти встречи „консультации“. Есть еще одна вещь, которая очень важна: Москва ведет эти консультации по трем группам», — отметил он.

Реклама

По словам Бессмертного, первая группа — это команда Владимир Мединский, которая используется для информационно-исторических атак и манипуляций фактами. Вторая — группа Кирилл Дмитриев, оперирующая ресурсными и экономическими обещаниями, пытаясь «подсластить» позицию Вашингтона.

«Речь идет о попытках покупать Виткоффа, Кушнера, Трампа и вбрасывать 300 миллиардов, теперь уже ситуация дошла до 12 триллионов», — сказал дипломат.

Третья группа, по его словам, — это команда Костюкова, которая сейчас ведет разговор непосредственно о перемирии.

Бессмертный отметил, что манипуляции цифрами и экономическими обещаниями со стороны Москвы влияют на позицию США. Это, в частности, проявляется в осторожности Дональд Трамп по поводу сроков завершения войны.

Реклама

«Есть еще один фактор, очень серьезно влияющий на ход событий, — это, собственно, эти манипуляции цифрами. Как мы видим, до последнего раунда встреч Дмитриева и Виткоффа Трамп уже совсем просел и никаких дедлайнов не называл», — отметил он.

По словам дипломата, еще после Нового года Трамп признал сложность ситуации и заявил, что не готов озвучивать никаких конкретных дат по завершению войны.

Ранее сообщалось, что трехсторонние мирные переговоры Украины, Соединенных Штатов Америки и России действительно состоятся в Женеве 17-18 февраля.

Мы ранее информировали, что в составе российской делегации, которые прибудут на переговоры по миру в Украине в Женеву, будет замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.