"Реальный шанс закончить войну": Зеленский сообщил о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует реальный шанс закончить войну и сообщил, что в ближайшие дни будут объявлены гарантии безопасности для Украины от США и Европы.

Об этом он заявил в субботу, 23 августа, после разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Украинский президент отметил, что обсудил с нидерландским премьером дипломатическую работу с партнерами и встречи в Вашингтоне.

«Сейчас есть реальный шанс закончить эту войну. Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир», — подчеркнул Зеленский.

Также темой обсуждения двух лидеров были гарантии безопасности для Украины после завершения боевых действий, в частности вовлеченность Нидерландов в этот процесс.

«Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни», — сообщил Зеленский.

По словам президента Украины, завершению войны мешает лишь агрессивная позиция России, которая продолжает обстрелы украинских городов.

«Мы одинаково расцениваем все сигналы, которые звучат из Москвы в эти дни. Нужно давление, которое изменит их позицию, и встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы», — подчеркнул он.

Напомним, западные чиновники активно работают над согласованием плана гарантий безопасности для Украины, который бы поддержала администрация Дональда Трампа. Военные прорабатывают четыре ключевых сценария, которые позволят сдержать агрессию России.

В Кремле заявили, что Россия согласится, чтобы безопасность Украины гарантировали «на равной основе» Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция.

По информации Reuters, истребители военно-воздушных сил США могут обеспечить над Украиной бесполетную зону как один из вариантов послевоенных гарантий безопасности.