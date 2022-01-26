Реанимация "нормандского формата": Ермак рассказал, приведут ли переговоры к установлению мира

Реанимация "нормандского формата": Ермак рассказал, приведут ли переговоры к установлению мира

По словам руководителя ОП, был "непростой, но содержательный разговор", с "многими противоречиями".

Сегодняшнюю встречу советников лидеров "нормандского формата" руководитель Офиса президента назвал "реанимацией" самого "нормандского формата".

Об этом Ермак рассказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистки ТСН Натальи Фибриг.

Он сообщил, что следующая встреча будет в Берлине через 2 недели.

"Да, это реанимация "нормандского формата". Способен ли он привести к миру: за 8 лет войны мы доверяем реальным делам и реальному результату, а не только разговорам. Все стороны для себя сделали выводы, чтобы через две недели может прийти с какими-то новыми предложениями", — сказал он.

По словам руководителя ОП, был "непростой, но содержательный разговор", с "многими противоречиями". Однако у сторон есть желание продолжить переговоры. Возобновление работы "нормандского формата" Ермак назвал "мощным сигналом".

Напомним, что в Париже завершилась встреча советников лидеров "нормандского формата", которая длилась более 8 часов.

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