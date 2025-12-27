"Ребята с рынка недвижимости": генерал Ходжес о переговорщиках Уиткоффе и Кушнере

Почему Бен Ходжес не верит в мирный план Уиткоффа и Кушнера / © ТСН.ua

Участники переговорной группы с Россией спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер — «ребята из сферы недвижимости», стремящиеся просто «заключить соглашение и забраться оттуда», не считая стратегических последствий.

Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе, военный эксперт Бен Ходжес, передает «Эспрессо».

Ходжес отмечает, что давление международных партнеров на Украину, а не на Россию, не гарантирует устойчивый мир.

«Лишь Украина должна решать: готова ли она обменять свою суверенную территорию. И я не согласен с тем, что давление со стороны США оказывается только на Украину, чтобы она шла на уступки. Когда я вижу г-на Виткоффа и г-на Кушнера, которые разговаривают с президентом Путиным, это не придает мне уверенности. Потому что эти ребята люди из сферы недвижимости. Они хотят заключить соглашение и уйти оттуда», — заявил Ходжес.

Генерал предупредил, что российский диктатор никогда не соблюдает соглашения. По мнению Ходжеса, единственный способ разговаривать с Россией — это позиция силы, жесткость и отказ подвергаться ее требованиям.

«К сожалению, госсекретарь США, господин Рубио, возложил все давление на Украину, чтобы она шла на уступки. Я не думаю, что это путь к устойчивому, справедливому миру. Разве что Европа или США будут готовы разместить там войска, чтобы гарантировать его. А пока я этого не вижу. Но опять же все давление, весь риск лежит на плечах Украины. Поэтому мне некомфортно говорить, что Украина не должна принимать соглашение, потому что именно украинцы платят цену. И я думаю, что решать должен украинский народ», — отметил американский военный.

Ходжес считает, что справедливый мир возможен только при поражении России и возвращении ее к собственным границам и готовности Запада (США или Европы) разместить свои войска в Украине для обеспечения безопасности. Пока он не видит готовности Запада к такому шагу.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о «хороших шансах» на мирное соглашение.