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Речь идет о неделях: вице-премьер сообщила, когда Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС

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Речь идет о неделях: вице-премьер сообщила, когда Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС

Евросоюз / Associated Press

Украина уже получила опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в Евросоюзе.

Украина может приобрести статус кандидата на вступление в ЕС уже в июне 2022 года.

Об этом заявила вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, обретение членства в ЕС откроет для Украины новые финансовые возможности для восстановления и развития. Вице-премьер напомнила, что накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вручила украинскому президенту Владимиру Зеленскому опросник, который нужно заполнить, чтобы приобрести статус кандидата в ЕС.

"Передая опросник, чиновник отметила, что этот процесс обычно длится годами, но в случае Украины речь идет о неделях. Надеемся, что в июне этого года на саммите лидеров ЕС Украина приобретет статус кандидата на членство, и этот процесс откроет для нас новые политические горизонты, но прежде всего – финансовые возможности для восстановления и развития", – написала она в Facebook.

А в Twitter она добавила: "Это часть нашего обновления и победы над российским агрессором, который хочет переломить демократический курс Украины".

Вице-премьер подчеркнула, что сама Европейская комиссия подтверждает, что большую часть работы, которую страны проходят годами, Украина уже сделала.

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