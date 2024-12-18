"Речь идет о ядерной войне": Зеленский признался, пугают ли его угрозы Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только дураки не боятся, когда речь идет об угрозах применения ядерного оружия.

Об этом глава государства сказал в интервью изданию Le Parisien.

Зеленский ответил на вопрос, пугает ли его угроза президента России Владимира Путина применить ядерное оружие.

"Только дураки не боятся оружия. Владимир Путин сошел с ума, о чем свидетельствуют его ракетные атаки. Его угрозы должны испугать весь мир. Речь идет о ядерной войне!" – подчеркнул президент Украины.

По его словам, мир недостаточно жестко реагирует на ядерную угрозу со стороны РФ.

"Необходимо принять все возможные санкции, чтобы не дать ни одному лидеру даже подумать об этом, Путину или любому другому. К сожалению, мы не видим достаточно жесткой реакции на него", – высказался Зеленский.

Напомним, в ноябре Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, предусматривающую ядерный ответ на критическую угрозу суверенитету России даже обычным оружием. После этого со стороны российского диктатора и кремлевских чиновников не раз звучали ядерные угрозы в адрес Украины и мира.

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