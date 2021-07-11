Речь Папы Римского из больницы и "вакцинная дипломатия" РФ. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Папа Франциск произнесет воскресную молитву необычным способом — из окна клиники Джемелли в Риме, где он восстанавливается после операции. Читать дальше ->
- Лидер дипломатии Евросоюза Жосеп Боррель заявил о необходимости реагировать на "вакцинный дипломатию", которую используют Россия и Китай. Читать дальше ->
- Число жертв обрушения дома в пригороде Майами во Флориде достигла 86 Читать далее ->
- Американские военные попали под обстрел на востоке Сирии. По предварительной информации, пострадавших нет, каких-либо убытков нанесено не было. Читать дальше ->
- Глава службы безопасности президента Гаити Жовенеля Моиза Димитри Эрар, убитого ранее, за полтора месяца до нападения летал в Колумбию. А в группу, сделала атаку, входили как минимум 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержаны. Читать дальше ->