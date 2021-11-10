"Речь только о миграционных вызовах и угрозах", — Зеленский объяснил, кого не будут пропускать через границу с Беларусью

Миграционный кризис на белорусских границах длится уже несколько недель, а усилился в последние дни.
Из-за миграционного кризиса Украина усилит границу с Беларусью, самих белорусов будут пропускать, а вот находящихся на территории Беларуси мигрантов из других стран будут сдерживать.
Об этом вечером 10 ноября в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны. Первым вопросом было усиление нашей безопасности, нашей государственной границы из-за ситуации в Беларуси. Хочу заметить, что это никоим образом не повлияет на пересечение границы гражданами Беларуси. Речь идет только о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению", — отметил Зеленский.
Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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