"Речь только о миграционных вызовах и угрозах", — Зеленский объяснил, кого не будут пропускать через границу с Беларусью

"Речь только о миграционных вызовах и угрозах", — Зеленский объяснил, кого не будут пропускать через границу с Беларусью

Миграционный кризис на белорусских границах длится уже несколько недель, а усилился в последние дни.

Из-за миграционного кризиса Украина усилит границу с Беларусью, самих белорусов будут пропускать, а вот находящихся на территории Беларуси мигрантов из других стран будут сдерживать.

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Об этом вечером 10 ноября в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны. Первым вопросом было усиление нашей безопасности, нашей государственной границы из-за ситуации в Беларуси. Хочу заметить, что это никоим образом не повлияет на пересечение границы гражданами Беларуси. Речь идет только о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению", — отметил Зеленский.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Польша готовится закрыть весь участок границы с Беларусью

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