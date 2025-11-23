- Дата публикации
Редакция мирного плана — на завершающем этапе: детали от Умерова
Секретарь СНБО Умеров заявил о завершении согласования мирного плана.
Текущая редакция «Мирного плана США» находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
Об этом заявил секретарь СНБО, член делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров.
«Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов», — написал он.
Умеров заверил, что Украина «высоко ценит конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение» к замечаниям украинской стороны.
«Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня», — подытожил он.
Напомним, что сегодня, 23 ноября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил власти Украины в неблагодарности и заявил, что война между Россией и Украиной никогда не началась бы «при правильном руководстве со стороны США и Киева».