Текущая редакция «Мирного плана США» находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

Об этом заявил секретарь СНБО, член делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров.

«Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов», — написал он.

Умеров заверил, что Украина «высоко ценит конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение» к замечаниям украинской стороны.

«Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня», — подытожил он.

Напомним, что сегодня, 23 ноября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил власти Украины в неблагодарности и заявил, что война между Россией и Украиной никогда не началась бы «при правильном руководстве со стороны США и Киева».