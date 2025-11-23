ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
388
Время на прочтение
1 мин

Редакция мирного плана — на завершающем этапе: детали от Умерова

Секретарь СНБО Умеров заявил о завершении согласования мирного плана.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Рустем Умеров

Рустем Умеров / © Getty Images

Текущая редакция «Мирного плана США» находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

Об этом заявил секретарь СНБО, член делегации Украины на мирных переговорах Рустем Умеров.

«Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов», — написал он.

Умеров заверил, что Украина «высоко ценит конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение» к замечаниям украинской стороны.

«Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня», — подытожил он.

Напомним, что сегодня, 23 ноября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил власти Украины в неблагодарности и заявил, что война между Россией и Украиной никогда не началась бы «при правильном руководстве со стороны США и Киева».

