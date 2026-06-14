"Редко предоставляют правдивую информацию": Зеленский показал документы, которые кладут на стол Путину

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении разведывательных докладов по внутренней ситуации в России и получении документов, попадающих к диктатору Владимиру Путину.

Об этом он сообщил в Телеграм.

«Путину редко предоставляют абсолютно правдивую информацию без украшений. Так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным будут неуклонно расти», — отметил президент.

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По его словам, украинская разведка оценивает внутреннюю российскую ситуацию и анализирует документы из окружения руководителя России.

Зеленский получил данные от разведки / © Владимир Зеленский

«Совершенно справедливое давление на Россию за эту войну будет продолжаться и будет увеличиваться, и не только наше давление. Следовательно, на сентябрь Путин выйдет с еще более худшими показателями. К сожалению, на все публичные и непубличные предложения мира, которые были сделаны нами, прозвучали только слова о продолжении его войны», — добавил Зеленский.

Раньше мы писали, что для Путина все еще хуже, чем кажется. В последнее время Украина наносит болезненные удары в самое сердце России, ошеломляя этим Кремль.

К слову, в Bloomberg отмечают, что даже на фоне успехов Украины война может оказаться еще опаснее, ведь загнанный в угол Путин способен повысить ставки.

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