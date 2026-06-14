ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

"Редко предоставляют правдивую информацию": Зеленский показал документы, которые кладут на стол Путину

Президент Украины раскрыл детали разведывательных докладов о России.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении разведывательных докладов по внутренней ситуации в России и получении документов, попадающих к диктатору Владимиру Путину.

Об этом он сообщил в Телеграм.

«Путину редко предоставляют абсолютно правдивую информацию без украшений. Так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным будут неуклонно расти», — отметил президент.

По его словам, украинская разведка оценивает внутреннюю российскую ситуацию и анализирует документы из окружения руководителя России.

Зеленский получил данные от разведки / © Владимир Зеленский

Зеленский получил данные от разведки / © Владимир Зеленский

«Совершенно справедливое давление на Россию за эту войну будет продолжаться и будет увеличиваться, и не только наше давление. Следовательно, на сентябрь Путин выйдет с еще более худшими показателями. К сожалению, на все публичные и непубличные предложения мира, которые были сделаны нами, прозвучали только слова о продолжении его войны», — добавил Зеленский.

Раньше мы писали, что для Путина все еще хуже, чем кажется. В последнее время Украина наносит болезненные удары в самое сердце России, ошеломляя этим Кремль.

К слову, в Bloomberg отмечают, что даже на фоне успехов Украины война может оказаться еще опаснее, ведь загнанный в угол Путин способен повысить ставки.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
152
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie