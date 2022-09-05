"Редко видимся": первая леди рассказала, как война изменила отношения с Зеленским

Елена Зеленская говорит, что сейчас с мужем Владимиром Зеленским они видятся очень редко. Впрочем, президентские супруги чувствуют и поддерживают друг друга, находятся на постоянной связи. Поэтому Зеленская надеется, что эта разлука, которая сохраняется во время войны, в будущем еще больше усилит их связи.

Об этом первая леди Украины Елена Зеленская сказала в интервью ведущей BBC Лори Кунсберг.

По ее словам, с Владимиром Зеленским она видится, например, на работе на Банковой или во время интервью.

"Мы видимся очень редко. Во время интервью, когда мы даем их вместе, иногда в офисе. Но мы общаемся по телефону каждый день. Я надеюсь, что эта разлука повлияет на наш брак таким образом, что еще больше усилит наши связи, я очень надеюсь, что так и будет, но мы чувствуем друг друга, мы поддерживаем друг друга. Мы на связи", — сказала Елена Зеленская.

Первая леди заметила, что, несмотря на годы, ее муж "не изменил свои базовые настройки" и ей неудивительно, что Владимир Зеленский за эти шесть месяцев проявил себя мощным лидером.

"Я знаю его более 20 лет с тех пор, как он был еще мальчиком, я знаю, что он за человек. Он с годами не изменил свои базовые настройки. Это тот самый человек, которого я знаю, мне кажется, он просто не мог поступить по -другому. Поэтому я не удивляюсь. Меня иногда даже оскорбляла реакция людей, которые были удивлены. Потому что я не могла понять: неужели вы не видели этого раньше", — добавила она.

Напомним, Елена Зеленская в эксклюзивном интервью рассказала, чем сейчас занимаются ее дети.

Ранее Елена Зеленская рассказала, как изменились ее отношения с мужем во время войны.

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