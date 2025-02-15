Редкоземельные минералы в обмен на поддержку: что Трамп предложил Украине

По словам двух высокопоставленных чиновников США, соглашение предусматривает, что Украина не будет получать прямые выплаты за минералы.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине передать Соединенным Штатам 50% акций в сфере редкоземельных металлов. В то же время американская сторона дала понять, что готова разместить свои войска для охраны этих ресурсов, если будет достигнута договоренность с Россией о прекращении войны.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По словам двух высокопоставленных чиновников США, соглашение предусматривает, что Украина не будет получать прямые выплаты за минералы. Это станет способом возместить Вашингтону миллиарды долларов, которые были потрачены на поставку оружия и другую помощь Киеву с начала полномасштабного вторжения России.

Предложение о передаче части украинских редкоземельных ресурсов американской стороне было озвучено во время встречи министра финансов США Скотта Бессента с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 14 февраля, в Киеве. По данным NBC News, Бессент представил проект контракта, предусматривающий передачу 50% украинских редкоземельных металлов под контроль США.

После переговоров американский чиновник подтвердил, что предложение отражает позицию президента США, но не стал разглашать детали соглашения.

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По словам восьми американских чиновников, знакомых с ситуацией, Зеленский во время встречи отказался подписывать документ сразу. Он заявил, что его команда должна тщательно изучить все детали и провести необходимые консультации.

Президент Украины сообщил, что его юридические советники предоставят рекомендации и предложат изменения в меморандум между США и Украиной. Зеленский также отметил, что соглашение пока не является безопасным, а лишь рамочным.

Трамп хочет контролировать украинские ресурсы

Президент США Дональд Трамп на протяжении последних месяцев неоднократно выражал заинтересованность в доступе США к украинским редкоземельным минералам, стратегически важным для производства высокотехнологичной продукции.

В интервью Fox News он заявил, что Украина согласилась предоставить США минералы на сумму 500 миллиардов долларов, а также отметил, что Вашингтон рассматривает доступ к ресурсам как форму безопасности.

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"Я хочу обеспечить безопасность редкоземельных металлов. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них прекрасные ресурсы, и я хочу гарантий по их безопасности. Они готовы это сделать", — заявил Трамп во время выступления в Овальном кабинете.

В то же время, как сообщают трое американских чиновников, значительная часть этих ресурсов находится под контролем российских войск, что создает дополнительные риски для реализации потенциального соглашения.

Украинские власти подтверждают, что Зеленский поддерживает идею обмена критически важных ресурсов на гарантии долгосрочной поддержки США. Этот подход он уже озвучивал во время встречи с Трампом в прошлом году, когда презентовал "План победы".

Украина нуждается в военной поддержке

Выступая на Мюнхенской конференции безопасности, Зеленский отметил критическую важность поддержки США для дальнейшего противостояния российской агрессии.

"В любой сложной ситуации есть шанс. Но без поддержки Соединенных Штатов наши шансы будут минимальными. Это вопрос не просто помощи, это вопрос выживания", — заявил он в интервью для NBC News.

Посольство Украины в Вашингтоне и представители Совета национальной безопасности США не комментировали ситуацию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения делегации Конгресса США подписать меморандум, согласно которому Штаты получили бы 50% от всех будущих запасов минералов в Украине.