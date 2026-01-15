Референдум по мирному плану: в Раде объяснили, возможно ли это

Александр Мережко

Идея проведения всеукраинского референдума по утверждению мирного плана остается чисто теоретической и не имеет практического смысла в нынешних условиях.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Международного комитета Верховной Рады Александр Мережко.

По его словам, на данном этапе сложно даже вообразить реализацию такого сценария. Главная проблема состоит в том, что именно власть могла бы спросить у народа.

«Я не могу это представить. Не вижу пока какого-либо смысла в проведении референдума. Если речь идет о референдуме, еще не понятно, что может быть предметом референдума», — подчеркнул Мережко.

Отдельно нардеп остановился на юридических аспектах возможных договоренностей. Он подчеркнул, что любые вопросы, связанные с изменением территории Украины, не могут быть предметом торгов или голосований, поскольку это противоречит Конституции.

Возможно ли провести референдум во время войны

Еще одним критическим препятствием является действующий в стране правовой режим. Как юрист-международник, Мережко напомнил, что демократические процедуры, такие как выборы или референдумы, не могут проводиться во время войны.

«Проводить референдум во время военного положения, во время войны это невозможно», — резюмировал депутат.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия не заинтересована в проведении какого-либо референдума в Украине, поскольку для этого необходимы безопасность и прекращение огня, на которые Кремль не согласен.

Глава государства подчеркивал, что без гарантий безопасности референдум невозможен, а РФ будет постоянно искать поводы, чтобы сорвать «ceasefire».

В то же время Зеленский отмечал, что сложные решения могут приниматься и парламентом, однако именно волеизъявление народа на референдуме не может быть подвергнуто сомнению, ведь решение граждан Украины является легитимным по определению.