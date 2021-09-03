Референдум по вступлению Украины в НАТО Стефанишина объяснила, почему необходимо его провести

Референдум по вступлению Украины в НАТО Стефанишина объяснила, почему необходимо его провести

Волеизъявления народа должно доказать, что общество и политики имеют общее видение места Украины в Альянсе.

Референдум по членству Украины в НАТО необходимо провести, ведь он станет контраргументом для западных партнеров о том, что общество и политики не разделены касательно этой цели.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию "Слово и дело".

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"Если говорить именно о срезе волеизъявления народа — это очень важно, потому что в 2008 году одним из контраргументов, чтобы Украина не получила ПДЧ, было, что страна разделена: нет единства в поддержке членства Украины в НАТО. Поэтому речь идет не только о народовластии : результаты референдума будут служить контраргументом для западных партнеров о том, что ни общество, ни политики не разделены по этой цели", — пояснила Стефанишина.

Она также подчеркнула, что Украина готова к получению плана действий по членству в НАТО, поскольку многие его элементы внедряются в стране.

"У нас есть годовые национальные программы, которые по форме и по содержанию соответствуют плану действий относительно членства. У нас есть статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Украина уже принимает участие во всех видах международных военных и невоенных учений в рамках НАТО", — добавила министр.

Напомним, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала в интервью ТСН.ua, что считает, что Киеву надо убедить как можно больше стран-членов относительно необходимости предоставления ПДЧ.

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