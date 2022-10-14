"Референдумы проведены в соответствии с Декларацией о принципах международного права": какую дезинформацию распространяют оккупанты

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 13.10.2022 кафиры распространили:

Фейк

В эфире одного из телеканалов РФ эксдепутат ВРУ В. Олейник заявил, что «В.Ким отдал приказ об обходе квартир жителей области для выявления сепаратистов, это часть мер по запугиванию населения», потому что Украина за последние «8 лет превратилась в концлагерь для несогласных» .

Манипуляцию

Президент РФ Владимир Путин заявил: «Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепей снабжения, чтобы решить срочные задачи по продовольственной безопасности».

Дезинформацию

В МИД РФ заявили: «референдумы проведены в полном соответствии с Декларацией о принципах международного права, гарантирующей территориальную целостность тем государствам, где «правительства представляют без разницы в расе, вероисповедании или цвете кожи весь народ». Совершенно очевидно, что киевские власти этому критерию совершенно не отвечают».

Распространение фейков

Напомним, что кроме войны на поле боя Россия ведет информационную войну, направленную на то, чтобы посеять хаос и панику среди мирного населения. Среди наиболее распространяемых фейков — якобы "бегство" украинского президента и "наступление" армии Беларуси.

Поэтому призываем украинцев не поддаваться панике, слушать советы государственных органов и доверять информацию только из проверенных источников.

Читайте также:

Время расплаты близится: партизаны получили списки фейковых избирательных комиссий в Мелитополе