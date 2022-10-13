"Референдумы" РФ на оккупированных территориях не имеют юридической силы — Генассамблея ООН

Российские "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины не имеют никакой юридической силы и не являются основанием для изменения статуса этих украинских земель.

Об этом говорится в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава Организации Объединенных Наций", — пишет Укринформ.

В ней говорится об обязательствах государств-членов ООН воздерживаться в международных отношениях от угрозы силой или ее применения, ведь ни одно такое территориальное достояние не может быть признано законным.

Части Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины находятся или находились под временным военным контролем России в результате агрессии является нарушением суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины. Решения российских органов власти о попытке аннексии захваченных территорий несовместимы с принципами Устава ООН.

Генеральная Ассамблея подтверждает приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает организацию российской федерацией незаконных так называемых референдумов и попытку незаконной аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской.

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Дальнейшая попытка незаконной аннексии этих районов не имеют никакой юридической силы в соответствии с международным правом и не является основанием для изменения статуса этих регионов Украины.

Генассамблея требует от России немедленно и безусловно отменить свои решения от 21 февраля и 29 сентября 2022 г. относительно статуса оккупированных территорий и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, что ранее Верховная Рада Украины официально обратилась к ООН, ЕС, НАТО, парламентам и правительствам стран не признавать так называемые российские "референдумы" на захваченных украинских территориях и признать РФ государством-спонсором терроризма.

Обстрелы Украины

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что массовые ракетные удары, нанесенные Россией по территории Украины 10 октября, являются "очередной неприемлемой эскалацией войны" и он "глубоко шокирован" обстрелами.

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