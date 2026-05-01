Реформа ВСУ: Федоров сделал анонс об основных изменениях в армии
Михаил Федоров объяснил, как изменится подход к рекрутингу.
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о подготовке первых проектов в рамках масштабной реформы Сил обороны. В частности, среди изменений — новые подходы к комплектации подразделений личным составом.
Об этом Федоров написал в Сети.
Министр подчеркнул, что с начала своей работы в должности в Минобороны его команда сосредоточилась на всестороннем обновлении подходов к рекрутингу и прохождению службы в Силах обороны.
«Готовим к реализации первые проекты в рамках реформы: справедливая модель денежного обеспечения, новая контрактная система с четкими сроками службы и понятной логикой ротаций, новые подходы к комплектации наших подразделений личным составом и другие», — говорится в заявлении Федорова.
Также он выразил благодарность президенту Владимиру Зеленскому за поддержку системных изменений в армии.
Реформа армии — что известно
Напомним, в то же время 1 мая Зеленский сообщил, что в июне в Украине стартует армейская реформа, ключевым приоритетом которой станет повышение денежного обеспечения по принципу справедливости. Минимальные выплаты в тылу составят от 30 тыс. грн, а для боевых должностей они будут в разы выше. Для пехотинцев введут специальные контракты с выплатами 250 — 400 тыс. грн.
Также реформа предусматривает усиление контрактной системы, что позволит определить четкие сроки службы и начать поэтапную демобилизацию ранее мобилизованных.
Военное руководство должно согласовать детали с боевыми командирами, а первые результаты и обновленные выплаты ожидаются уже в следующем месяце.